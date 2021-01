CdS – Il Milan insiste per Matias Viña, il Palmeiras lo valuta 10-11 milioni di euro

Il Milan continua a cercare in vicario di Theo Hernandez in questi ultimi giorni di calciomercato invernale e, stando alle ultime notizie trapelate in questi giorni, i rossoneri avrebbero individuato il profilo giusto in Matias Viña.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport quest’oggi, i rossoneri – dopo aver provato ad affondare il colpo decisivo anche per Junior Firpo del Barcellona – si sono fiondati sul terzino sinistro attualmente al Palmeiras. Il valore del cartellino del giocatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-11 milioni di euro