Il mercato è alle porte e il Milan, nonostante quanto ben fatto fino a questo momento, andrà a ritoccare la squadra, sia in entrata sia in uscita. Il centrocampo è uno dei reparti dove Maldini e la dirigenza potrebbero intervenire, con l’obiettivo di dare a Pioli gli uomini giusti per raggiungere gli obiettivi stagionali. Se Bennacer, Kessie e Tonali sono intoccabili, lo stesso non si può certo dire di Rade Krunic. IL bosniaco, utilizzato soprattutto in Europa League durante questa stagione, potrebbe lasciare il Milan già a gennaio.

Resta in Serie A

Krunic potrebbe restare comunque in Italia, più squadre seguono la sua situazione. Come riportato da Tuttosport, sul bosniaco ci sono il Genoa e soprattutto il Torino. Marco Giampaolo, che ha già allenato il bosniaco nella sua esperienza al Milan, lo vorrebbe nel centrocampo dei granata per provare a risalire la classifica.