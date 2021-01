Mercato Milan: Simakan vicino, Koné si allontana. Potrebbe riaprirsi la pista Kabak

Sembra ormai certo che il primo colpo del Milan, per questa sessione di calciomercato, sarà nel ruolo di difensore centrale. Il primo obiettivo dei rossoneri, si sa, è Mohamed Simakan: Maldini ha già l’accordo con il giovane francese, e sembra essere in vantaggio sul Lipsia, altra squadra interessata al difensore. Nei prossimi giorni si potrebbe raggiungere l’intesa definitiva anche con lo Strasburgo, club proprietario del suo cartellino.

Se Simakan è sempre più vicino, sembra allontanarsi invece Kouadio Koné. Per il centrocampista il Milan è arrivato ad offrire 5 milioni al Tolosa, che ne chiede però il doppio. Dalla Francia inoltre si parla di una trattativa ben avviata tra Tolosa e Borussia Mönchengladbach per il gioiellino francese.

Potrebbe riaprirsi, inoltre, la trattativa per un altro giovane talentoso da tempo nei radar rossoneri: secondo la redazione tedesca di SPORT1, lo Schalke 04 avrebbe abbassato la propria richiesta per Ozan Kabak a 15 milioni di euro. Il turco rappresenta ad oggi un piano B per la società di Via Aldo Rossi, che potrebbe virare nella sua direzione in caso di eventuali difficoltà nella trattativa per Simakan.