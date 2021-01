Milan a 40 punti dopo 17 giornate: non accadeva da diciassette anni

Nuovo record per il Milan di Pioli. La vittoria contro il Torino consolida il primato in classifica portandosi momentaneamente a quattro lunghezze di distanza dall’Inter, impegnata domani sera contro la Roma. I rossoneri con questo successo arrivano a 40 punti, quasi il doppio della scorsa stagione in cui i rossoneri erano fermi a quota 21. L’ultima volta che il diavolo raggiunse un traguardo simile dopo diciassette giornate era l’annata 2003/04: dopo la vittoria esterna di misura contro il Brescia, la squadra di Carlo Ancelotti arrivò a 42 punti a pari merito con la Roma di Capello. A fine stagione il diavolo trionfò proprio davanti ai giallorossi. Per il momento Pioli e i suoi ragazzi si godono il buon auspicio, consapevoli che il loro cammino è solo all’inizio.