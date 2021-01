Milan-Atalanta: la probabile formazione dei rossoneri

Il Milan si appresta ad affrontare l’Atalanta nella sfida in programma oggi pomeriggio ore 18:00 a San Siro.

I rossoneri con un pareggio potrebbero laurearsi campioni d’inverno. Oltre al campionato martedì ci sarà il derby di Coppa Italia contro l’Inter, valido per la qualificazione in semifinale, possibile quindi che venga fatta qualche scelta in quella direzione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i probabili undici sono: Donnarumma tra i pali, con Calabria Kakulu Kjaer e l’appena recuperato Theo Hernandez in difesa. A centrocampo spazio a Tonali e Kessiè, con Castillejo Diaz e Leao a sostegno di Ibra.