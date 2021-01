Andrea Conti è pronto a salutare il Milan in questa sessione di calciomercato. L’esterno rossonero negli ultimi giorni sembrava vicinissimo alla Fiorentina, che aveva puntato su di lui per sostituire Lirola, passato al Marsiglia. Ma nelle ultime ore un nuovo club pare aver bruciato i viola, che hanno temporeggiato nel chiudere l’operazione per aspettare il rientro in Italia del presidente Rocco Commisso.

Affondo del Parma

È il Parma la squadra al momento più vicina a Conti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb il club emiliano avrebbe trovato l’accordo con la dirigenza rossonera per il trasferimento del terzino. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, ad un passo anche l’accordo con il calciatore. Fondamentale nella trattativa è stato il ritorno al Parma di Roberto D’Aversa, che ha corteggiato Andrea Conti avendolo già allenato in passato al Lanciano. Volge al termine quindi la sfortunatissima esperienza in rossonero dell’esterno ex Atalanta.