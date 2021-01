L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: “Milan da scudetto. Ora l’esame Juventus”. Il Milan tiene botta, l’Inter resta seconda. L’elemento nuovo, è la capacità di essere squadra, anche con l’uomo in meno per quasi un’ora. Mercoledì sera il Milan attende a San Siro la Juve, in una sfida che darà indicazioni importanti sulla lotta scudetto. Essere primi dopo 15 giornate non può più essere un caso.