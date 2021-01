Milan – Douglas Costa: non risulta una trattativa

Douglas Costa non è un’idea concreta al momento per il Milan. A dirlo è ‘Gianluca Di Marzio’ attraverso il proprio profilo Instagram. Nelle ultime ore sono circolate diverse voci relative ad un interesse dei rossoneri verso il brasiliano della Juventus, attualmente in prestito al Bayern Monaco.

Solo voci al momento, Costa percepisce un ingaggio piuttosto importante, 6 milioni di euro, fuori dalla portata delle casse milaniste. Il calciomercato rossonero, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe dunque essere chiuso.