Milan formato speciale da trasferta: la statistica da record

Il Milan di Pioli continua a collezionare record su record; ecco la statistica a favore dei rossoneri in trasferta.

MILAN DA RECORD IN TRASFERTA

I rossoneri in trasferta stanno collezionando vittorie e record, legittimando il primato anche in base ai dati, di partita in partita. La squadra di Pioli va a segno, con almeno un goal, in trasferta da ben 20 gare consecutivamente; questa statistica è particolarmente significativa, in quanto supera il record stabilito dai rossoneri nella stagione 1992-1993.

Ma non solo: quella di ieri è stata la nona vittoria in 10 trasferte dall’inizio del campionato, eguagliando così il record del Napoli ’17-’18 e della Juventus ’18-’19.