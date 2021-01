304 giorni d’imbattibilità, il Milan cade dopo 27 risultati utili consecutivi, ma il Diavolo non esce ridimensionato!

Il Milan contro la squadra, probabilmente, migliore contro cui fermarsi: quella Juventus campione d’Italia per nove stagioni consecutive e che dunque porta la nomea di imbattibile. Cade dopo ben 304 giorni d’imbattibilità e 27 risultati utili consecutivi in campionato, ma il primo scivolone, come ricorda La Gazzetta dello Sport, non ridimensiona affatto il Milan di Stefano Pioli. Infatti, la prova offerta dai rossoneri ieri sera deve solo rafforzare le convinzioni e la fiducia di questo gruppo, che nelle prime quattro merita di starci, merita di tornare in Champions League.

Note negative le assenze che hanno pesato tanto in una gara come quella di ieri contro la Juventus: tra infortuni, squalifiche e positività al Covid-19 la rosa milanista ne ha comunque risentito. Ma c’è invece da celebrare la nota positiva dai giovani del Milan, che sono rimasti a lungo in partita e hanno confermato le qualità che li hanno portati in testa: coraggio, entusiasmo e gioco. Ora come ora, conta solo pensare alla prossima gara, contro il Torino dell’ex Giampaolo.