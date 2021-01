Milan, l’obiettivo Kabak potrebbe sfumare definitivamente

L’ acquisto del difensore centrale sarà il tema caldo delle prossime settimane in casa Milan. Un difensore che piace tanto ai dirigenti rossoneri da tempo è Ozan Kabak, forte difensore turco dello Schalke 04. Come riporta tuttomercatoweb, la concorrenza sta diventando sempre più agguerrita. Per il difensore classe 2000 è forte l’ interesse di due top club inglese. Oltre al Liverpool di Klopp, da qualche giorno sul calciatore è piombato anche il Manchester United. Ad oggi è proprio la Premier League il campionato più accreditato ad ospitare Ozan Kabak già da gennaio.