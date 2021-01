Il Milan è pronto a chiudere il colpo per il centrocampo. Come riferito a Sportmediaset da Claudio Raimondi è praticamente chiusa l’operazione che porterà a Milano Soualiho Meitè. Il mediano francese potrebbe arrivare a Milanello già prima della sfida di Coppa Italia di martedì, proprio contro il Torino. I rossoneri hanno fretta di chiudere, l’accordo dovrebbe essere in prestito oneroso ad un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 10.

Non solo centrocampo

Praticamente sistemato il centrocampo, Maldini e la dirigenza puntano a rinforzare anche la difesa. Dopo l’arrivo di Meitè si proverà il definitivo affondo per Mohamed Simakan, centrale dello Strasburgo seguito da settimane. Per il difensore si parla di un’offerta di circa 18 milioni da parte del Milan, a due milioni di distanza dalla richiesta del club francese.