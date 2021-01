Diogo Dalot è uno dei tanti giovani di questo fantastico Milan prima in classifica. Il portoghese è al momento la prima riserva di Stefano Pioli sulle fasce, complici anche le prestazioni strepitose di Calabria e Theo Hernandez. Ciò nonostante, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per riscattare il terzino classe ’99, che è di proprietà del Manchester United.

Obiettivo riscatto

Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun il Milan sembrerebbe intenzionato a riscattare Dalot dai Red Devils: sarebbe pronta un’offerta di 17 milioni più bonus per convincere i dirigenti dello United a lasciar andare il giovane laterale portoghese. Il Manchester ha lasciato andare il calciatore per permettergli di giocare con più continuità, vista la presenza di numerosi giocatori nel suo ruolo nella rosa degli inglesi. Da Old Trafford non sono ancora arrivate risposte ad i rossoneri, che hanno fatto quindi una proposta importante.