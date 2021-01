Come riporta il portale tedesco tz.de, si profila una sfida di mercato tra Bayern Monaco e Milan questa estate. L’ oggetto del contendere è il talentuoso centrocampista Florentin Neuhaus. Per il classe ’97 del Borussia Monchengladbach il club bavarese è fortemente intenzionato ad acquisire le prestazioni anche se, come riportano in Germania, le prestazioni di Neuhaus non hanno lasciato il Milan indifferente. L’ interesse c’è nonostante una clausola rescissoria elevata: 40 milioni.