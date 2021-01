Milan, si infortuna Simakan: due mesi fuori. Ora tutto su Tomori

L’obiettivo numero uno per la difesa rossonera Simakan ha rimediato un infortunio nell’ultima gara giocata dallo Strasburgo. Il responso è stato peggiore del previsto: Simakan ha infatti effettuato gli esami nella giornata di lunedì e dovrà sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà a rimanere fermo due mesi, e il Milan ora fa dietro-front. La squadra di Pioli ha bisogno però di un centrale, che rinfoltisca la rosa: Fikayo Tomori, 23enne del Chelsea. Con i Blues appena 234 minuti per il 23enne inglese, che appare ora la priorità del Milan per questo calciomercato di gennaio.