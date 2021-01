Milan-Torino: è anche la sera di Tonali

Milan-Torino secondo atto. I rossoneri affrontano nuovamente i granata negli ottavi di finale di Coppa Italia. ‘Il Corriere della Sera’ ha sottolineato in particolare come quella di questa sera dovrà essere anche la partita di Sandro Tonali. Il centrocampista del diavolo fin qui non ha convinto a pieno l’ambiente e dovrà continuare il proprio percorso di crescita intrapreso nelle ultime settimane. Il quotidiano infatti, rimarca le parole di Pioli che chiede dal suo mediano più velocità e intraprendenza.