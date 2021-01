Espulsione per Gianluigi Donnarumma. Durante il match di Coppa Italia contro il Torino, il portiere rossonero nonostante fosse in panchina, si è visto sventolare il cartellino rosso per delle proteste verso il direttore di gara. L’episodio che ha sollevato la polemica rossonera riguarda il contatto tra Leao e l’estremo difensore granata Milinkovic Savic, giudicato regolare. In caso di passaggio del turno dunque, Donnarumma non sarà disponibile per squalifica.