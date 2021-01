Mirabelli: “Questo Milan lo abbiamo creato noi”

Massimiliano Mirabelli torna a parlare di Milan. Nella sua intervista a ‘Tuttosport’, l’ex DS rossonero è tornato sui problemi della sua gestione: “Il problema riguardava i vertici della società. Non era chiaro chi la gestiva. Noi dirigenti lavorammo davvero bene, nessuno ricorda che abbiamo salvaguardato il patrimonio del Milan di adesso. Quando arrivammo in molti erano in scadenza di contratto. Se questa squadra è al vertice ora lo deve anche a noi, abbiamo fatto il 50% del lavoro“.

Mirabelli infatti rivendica il lavoro che ha portato alla permanenza di alcuni giocatori giovani ad oggi simbolo del Milan: “Salvammo i contratti di Donnarumma, Romagnoli, Calabria e Gabbia e perfino Cutrone. Quest’ultimo ha garantito una ventina di milioni buoni ai rossoneri. Ancora oggi ci sono 5/6 titolarissimi che provengono dalla nostra gestione (in realtà solamente Kessié e Calhanoglu ndr.). Non avrei venduto Locatelli e Andre Silva, il portoghese avrebbe fatto davvero comodo ora”.