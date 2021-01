Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’arrivo di Mandzukic al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Se dovesse fare un contratto di sei mesi lo vedrei molto male. Se invece andasse al Milan per un anno e mezzo potrei dire che si sente ancora in forze per fare qualcosa di buono: è un professionista vero, ma non gioca da un anno e mezzo”.