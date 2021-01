Mateo Musacchio, difensore in scadenza con il Milan, potrebbe rimanere a giocare in Italia ma con un’altra casacca. La squadra rossonera sta chiudendo per Tomori e l’ex Villareal non è più nei piani della squadra.

Il difensore argentino, secondo Sky Sport, avrebbe aperto all’idea di trasferirsi a Parma e indossare la maglia del club ducale.