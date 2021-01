Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez non si sarebbero allenati in mattinata a causa delle condizioni fisiche non ottimali e sarebbero a rischio per il prossimo turno di campionato. Oltre a questa tegola il Milan dovrà fare i conti con alcune difficoltà nel recupero di Alexis Saelemaekers per il match di Cagliari.

Il Milan rischia di perdere altri uomini vista anche l’assenza di Leao causa squalifica.