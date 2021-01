O.Marsiglia, ultimatum a Thauvin. Milan pronto ad approfittarne

Come riporta l’ edizione odierna di Tuttosport, ci potrebbe essere un clamoroso scenario di mercato. RMC Sports ieri sera ha riferito che il presidente dell’ OM Jacques-Henri Eyraud, dopo la sconfitta contro il Nimes, ha tuonato contro i giocatori in scadenza di contratto. L’ accusa è di poco impegno e scarsa professionalità. Secondo il quotidiano torinese, Florian Thauvin potrebbe essere messo nelle condizioni di lasciare il club francese già a gennaio.

Il calciatore transalpino avrebbe 24 ore di tempo per prendere una decisione. Il Milan, forte di un accordo sulla base di un contratto quadriennale a 2,8 milioni di euro a stagione, sarebbe in pole position per portare il fantasista classe ’93 all’ ombra della Madonnina.