Pasquale Foggia (DS Benevento) parla del Milan, prossimo avversario

Domenica la squadra di Mister Pioli, affronterà la sua “bestia nera”, Il Benevento. Ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno ha parlato il DS dei sanniti, Pasquale Foggia. Parole d’ elogio per il Milan, prossimo avversario della squadra campana allenata dall’ ex Pippo Inzaghi: “Il Milan merita il primo posto in classifica. Pioli è riuscito a sollevare una squadra che nella scorsa stagione non era in buone acque e l’ha portata al vertice con grandi qualità gestionali. Zlatan Ibrahimovic è il campione, ma attorno a lui ci sono giovani molto bravi. Si è creata la giusta unione fra giocatori giovani ed esperti, con Pioli che sta gestendo il gruppo benissimo”.