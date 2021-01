GdS – Pato: “Sogno di tornare al Milan! Io e Ibra saremmo una grande coppia”

Quest’oggi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è stata riportata l’intervista fatta dai colleghi della Rosea ad Alexandre Pato, che ha avuto modo di esternare ulteriormente il suo amore per il Milan e – se vogliamo – anche per lanciare un curioso e improvviso appello. Queste le sue parole:

“Nostalgia dei tempi rossoneri? Certo, come potrei non averla. Stiamo parlando di 150 partite, 63 gol, uno scudetto e una Supercoppa di Lega. Sarebbe un sogno poter tornare al Milan, che è nel mio cuore. Se accetterei il ruolo di vice Ibra? Direi di sì, che problema c’è? Ma semplicemente perché io non arriverei per fare il vice: giocherei, mi basterebbero un paio di partite per convincere il mister (risata, ndr). No dai, diciamo che magari io e Ibra potremmo giocare insieme… (altra risata, ndr) Saremmo una gran coppia”.