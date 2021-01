Pioli a MilanTv: ” La partita si è complicata con episodi come l’espulsione, ma la squadra non ha mollato”

Mister Pioli, al termine del match contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di MilanTV. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Abbiamo fatto una buona prestazione. Ho avuto le risposte che volevo anche se non possiamo essere soddisfatti del risultato. Usciamo da questa partita con convinzioni per fare bene in futuro. Abbiamo le qualità per fare bene”

Sulla generosità: “La generosità non è mancata. La squadra ha giocato la partita con l’intensità che era mancata con l’Atalanta. La partita poi si è complicata con episodi come l’espulsione di Zlatan ma la squadra non ha mollato e ha continuato a lottare”

Da questa sconfitta si può ricavare una forte spinta: “Abbiamo una forte spinta. Perdiamo la Coppa Italia che era un obiettivo importante ma siamo concentrati sulle altre competizioni che sono anche più importanti. Dobbiamo continuare con intensità e giocare come sappiamo. Mancano 4 mesi alla fine della stagione e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo sapendo che il girone di ritorno sarà difficile”