Pioli a MilanTV: “Peccato non aver vinto nei 90 minuti, ma sono soddisfatto dei ragazzi”

L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di MilanTV nel post-partita di Milan-Torino:

“Non posso che essere soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Era la quarta partita in 9 giorni e non è mai mancato lo spirito e l’intensità. Peccato non aver vinto la partita nei 90 minuti. Abbiamo comunque mostrato qualità perchè anche segnare 5 rigori non è casuale“

Sulla partita e sulla stanchezza dei giocatori: “Crediamo nelle nostre qualità. Pensiamo sempre positivo durante le partite. Restare in partita significa essere concentrati e credere nelle nostre capacità. Questo ci sta dando ragione perchè le partite sono difficili e complicate“