Pioli: ” Il loro 1-2 ci ha fatto male. Orgoglioso dei miei ragazzi”

Stefano Pioli, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del match perso contro la Juventus: “Credo che sia figlia della bravura della Juve a tornare in vantaggio. In alcuni momenti abbiamo fatto meglio noi e in altri hanno fatto meglio loro. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per la classifica ha fatto male, però la squadra ha interpretato bene la partita. Nel secondo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni per passare in avanti e il gol dell’1-2 ci ha tagliato le gambe. Sette assenze sono tante, ma noi abbiamo fatto il massimo, sono orgoglioso dei ragazzi. La squadra poteva spaventarsi da questa situazione e invece ho avuto ottime risposte. Non avevo dubbi. Se c’era un avversario con cui potevamo subire qualcosa era la Juventus, lo sapevamo. La loro qualità ci ha penalizzato. I ragazzi erano delusi, ma è giusto assaporare il brutto sentimento della sconfitta. Pacca sulla spalla a fine gara perché se lo meritavano. Ho detto di tenere la testa alta perché dobbiamo dimostrare di essere forti già dalla prossima. Leao deve maturare nella cattiveria per cercare la porta, ma sta crescendo davvero tanto. Sono convinto che dobbiamo essere ambiziosi, con la convinzione di vincere ogni gara fino alla fine. Mi auguro di tornare ad avere i giocatori importanti ed avere più scelte. Calha ha dimostrato di essere ancora un grande giocatore. Uno come lui deve cercare di tirare maggiormente in porta. Ibra sta meglio, a Cagliari Zlatan credo che sarà in campo.“