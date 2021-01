Pioli in conferenza stampa: “Kalulu come Desailly? Piano con i paragoni. Ottima partita di Tonali”

Al termine della vittoria del Milan contro il Torino agli ottavi di Coppa Italia, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa:

“Ibrahimovic dall’inizio? L’abbiamo deciso dopo la gara col Torino, sapevo di voler dare più minutaggio a Zlatan, meglio dall’inizio per non correre rischi, 45 minuti sono stati più che sufficienti per iniziare“.

Sulla partita di Tonali: “Ottima prestazione, ha fatto bene sia lui che Calabria che Kessie quando è entrato. Un reparto intero che ci ha dato sostanza“.

Su Kalulu: “Kalulu come Desailly? Piano con i paragoni, deve migliorare ancora tanto per essere più forte. Desailly aveva una fisicità diversa rispetto a Pierre“.