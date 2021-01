Pioli: “In dieci è diventata più difficile. Ibra? Non so cosa si siano detti, ma sono adulti”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Inter-Milan, ecco le sue dichiarazioni:

Sulla gara: “Dispiace essere usciti, tenevamo alla competizione. La gara ci ha detto che possiamo tenere testa ad una squadra molto forte, essere rimasti in dieci ci ha complicato la situazione”.

Sul battibecco Ibra-Lukaku: “Ha influito, la prima ammonizione ha causato l’espulsione. Sono adulti e vaccinati, non so cosa si sono detti, può capitare, bisogna passarci sopra e pensare alla prossima”.

Sull’espulsione: “In dieci è diventata ancora più difficile, siamo diventati un po’ ingenui sul fallo del rigore. E’ una buona prestazione, esco da questa sconfitta molto fiducioso sul nostro futuro”.

Su cosa ha fatto la differenza: “La differenza l’ha fatta solo il fatto di essere rimasti in dieci, in undici contro undici era aperta ad ogni risultato e noi eravamo in vantaggio”.

Sul fallo di Ibra: “Siamo stati molto generosi, si è fatto un po’ prendere dalla voglia di aiutare la squadra, poteva rallentare un po’ la corsa ma ci può stare”.