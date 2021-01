Pirlo: “Grande gara a casa della capolista”

Andrea Pirlo, intercettato ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della gara vinta contro il Milan: “Era importante per noi stessi. Siamo stati attenti e concentrati su ciò che dovevamo fare noi. Lo spirito della Juve è quello di comandare e siamo venuti a fare una partita importante a casa della capolista. Chiesa è il suo ruolo, lo abbiamo preso per quello. Abbiamo fatto una buona gara, Rabiot in condizione può fare qualsiasi cosa. Ho Bentancur tolto per la stanchezza e perché ha rischiato il secondo giallo. Sul gol preso c’era da fischiare fallo su Rabiot poi vengono gli errori della squadra. Quando non sei messo bene la pressione è diversa. Nasce tutto in ogni caso da un fallo non fischiato“