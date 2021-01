Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta dai bianconeri 2-0 contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni sul mercato del Milan:

“Se mi aspettavo questo mercato da parte del Milan? Sì me l’aspettavo perché essendo in questa posizione di classifica è normale avessero voglia di metter giocatori dentro per dare continuità a quello che stanno facendo. Mandzukic non lo conosco personalmente però è un grande attaccante”.