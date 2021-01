Pronostici Serie A 29/01/2021 20a giornata

Ultimato il girone di andata riparte la Serie A col primo titolo assegnato, per quanto simbolico: il Milan è campione d’inverno, non succedeva dal 2010, anno in cui i rossoneri vinsero l’ultimo scudetto. Negli ultimi 10 anni le squadre che si sono aggiudicate il simbolico traguardo hanno poi vinto lo scudetto 8 volte su 10, a dimostrazione che finire primi al giro di boa ha una discreta importanza.

La prima giornata di ritorno ci propone subito una partita di cartello: Atalanta – Lazio. Le due squadre sono tra quelle che hanno fatto vedere il miglior calcio negli ultimi anni e, infatti, i loro scontri sono spesso rocamboleschi e ricchi di gol. Dopo l’incredibile epilogo ai quarti di Coppa Italia, dove l’Atalanta si è imposta per 3-2 nonostante l’inferiorità numerica, c’è da star certi che anche nel match di domenica 1° febbraio alle 15 non mancheranno le emozioni, con i capitolini ansiosi di rifarsi dopo la sconfitta. I bookmaker vedono la squadra di casa nettamente favorita con la vittoria quotata a 1.75, mentre la vittoria della Lazio è valutata a 4.15.

Altri scontri di grande interesse sono Roma-Verona, con i giallorossi chiamati a una maggiore continuità, dopo la doppia delusione derby ed eliminazione ottavi Coppa Italia e il Verona desideroso di confermare quanto di buono ha mostrato fino a ora. Nel girone di andata al Verona venne assegnata la vittoria a tavolino, a causa di un errore nelle sostituzioni dei giallorossi, errore ripetuto anche nella recente eliminazione in Coppa Italia. Mentre la vittoria dei giallorossi viene data come probabile (1.65) quella del Verona è quotata a 4.85.

Per la testa della classifica risultano essere importanti anche gli scontri tra Bologna-Milan e Sampdoria-Juventus. I rossoneri, pur partendo con favore del pronostico, vengono da un periodo altalenante e il Bologna, ostinato e coriaceo, rappresenta un osso duro anche per squadre di testa. Discorso analogo per Sampdoria-Juventus con i blucerchiati che giocano un ottimo calcio ed hanno già sconfitto, nel girone di andata, Inter e Lazio. Più semplici, ma da non sottovalutare, gli impegni delle altre concorrenti. Il Napoli riceve in casa il Parma pericolante, mentre l’Inter ospita il Benevento. Per avere più informazioni sulle quote di queste partite scopri i pronostici Serie A nella sezione dedicata.

In coda, infine, le squadre maggiormente pericolanti giocano prevalentemente in casa. Il Torino, dopo il cambio di allenatore, è chiamato a confermare la bontà della decisione ospitando una Fiorentina sempre imprevedibile, nel bene e nel male. Non semplice anche l’impegno del Cagliari che ospita il Sassuolo, ansioso di riprendere il percorso in quota Europa League dopo lo stop all’Olimpico contro la Lazio. La cenerentola Crotone, infine, ospita un Genoa non sufficientemente lontano dalla zona retrocessione per potersi permettere passi falsi.