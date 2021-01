Paolo Maldini è stato intervistato ai microfoni Rai nel pre-partita di Milan-Torino, parlando del mercato rossonero. Ecco le sue parole:

“Simakan è tramontato? Non è detto. Conosciamo bene il ragazzo, abbiamo parlato di lui non solo in questo mercato, ma anche in quello precedente. Le cose, comunque, si fanno in due, in questo momento non c’è niente.”