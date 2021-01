Rai – Tătăruşanu: “Non era facile dopo la sconfitta con l’Atalanta, abbiamo dimostrato di avere carattere”

Ciprian Tătăruşanu è stato intervistato ai microfoni della Rai a fine partita. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande partita, lottando sempre. Purtroppo è arrivato il secondo giallo di Ibra. Queste cose succedono e ci ha condizionato.

La tensione Lukaku – Ibra? Sono cose normali, non è la prima volta che due calciatori si scontrano. Non è stata una cosa così grave.

Se posso giocare ancora? Non mi lamento, ho un buon fisico. Se non arriva un infortunio, spero di giocare ancora cinque o sei anni. Ogni giorno do il massimo e aspetto la mia chance, quando arriva cerco di dare il massimo.

Se possiamo puntare allo scudetto? Se siamo primi, è perchè lo meritiamo. La partita più importante ora è quella col Bologna, cercheremo di stare il più in alto possibile.

Il Milan esce fortificato dalla prestazione? Non era facile giocare dopo la sconfitta con l’Atalanta, ma abbiamo dimostrato di avere un carattere forte. Purtroppo non abbiamo vinto, ma abbiamo dimostrato di avere carattere e intensità.“