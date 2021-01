Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan, anche il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole sulla partita di domani:

“Abbiamo bisogno di recuperare energie, non cambiamo solo per questo ma per essere competitivi. Andare avanti in queste competizioni è importante, non la sottovalutiamo sicuramente“