Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: parti vicine, si va verso la chiusura

Il Milan continua a lavorare per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Secondo Tuttosport, mancano pochi giorni al cambio di marcia decisivo.

ENTRAMBI I CONTRATTI SCADONO A GIUGNO 2021

Il quotidiano torinese riporta che entrambe le trattative sono in fase molto avanzata. D’altronde il Milan deve chiarire subito la situazione perché sia il tutti e due i contratti scadono a giugno 2021. Anche per questo, Maldini e Massara dovranno dare lo sprint decisivo alle trattative nella prossima settimana.

IL PUNTO SU CALHANOGLU – L’accordo con Stipic, agente del calciatore turco, è quasi raggiunto: la distanza tra i 5 milioni chiesti da parte del calciatore e i 3.5 milioni offerti dal club è molto ridotta. È probabile che dopo il 7 gennaio, data in cui finisce il lockdown in Germania, l’agente del classe ’94 torni a Milano per un nuovo e forse decisivo incontro con i dirigenti della società.

IL PUNTO SU DONNARUMMA – L’impressione è che la storia tra il portierone italiano e il Milan sia destinata a continuare. Donnarumma ha più volte ribadito al suo agente Raiola che vuole restare in rossonero. Eppure, la chiusura dell’accordo non è così vicina: prima di tutto bisognerà trovare un accordo sull’ingaggio che non potrà essere inferiore ai 7 milioni, poi si dovrà trovare l’accordo anche sulla durata del contratto e su un’eventuale clausola rescissoria. Da Milanello filtra comunque molto ottimismo soprattutto per la forte volontà di Donnarumma di continuare a giocare per la squadra che ha sempre tifato.