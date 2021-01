Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, c’è ottimismo

Il Milan sta agendo sul mercato rinforzando la rosa ma sta lavorando anche in chiave rinnovi cercando di tenersi stretti i gioielli che ha già. È il caso di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza, ma con la società che ha la seria intenzione di rinnovare i contratti.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero non ha nessuna intenzione di perdere questi due giocatori e sarebbe vicino a trovare l’accordo per entrambi. Per la riuscita delle trattative filtra ottimismo.