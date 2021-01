Come riporta il noto giornalista italiano Nicolò Schira, Hachim Mastour ripartirà dalla Lega Pro, più precisamente dal Carpi. Quella che a 14 anni era una delle migliori giovane promesse su piazza, tant’è che Galliani ai tempi riuscì a soffiarlo ai cugini dell’Inter per 300 mila euro, ora a 22 anni sta facendo fatica ad emergere. Dopo il deludente semestre alla Regina, ora riparte dal Carpi in prestito, sognando magari una promozione in B.