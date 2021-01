Serie A, le società in crisi a causa del Covid. Si prova a posticipare gli stipendi ma servono riforme

La crisi economica causata dalla pandemia, non smette di stritolare le casse delle società di calcio. Come riporta il Corriere della Sera, nell’ incontro informale di ieri tra i presidenti della Serie A, i club hanno chiesto al Presidente di Lega Dal Pino di iniziare un confronto con la FIGC. Oggetto di discussione? Il posticipo delle prossime mensilità.

Si vorrebbe posticipare il pagamento degli stipendi delle ultime mensilità del 2020 fissato per il prossimo 16 febbraio, di altri due mesi. L’ idea di contenere i costi è sempre attuale e per questo si vorrebbe riaprire un tavolo di discussione con l’ Assocalciatori per la riduzione degli stipendi.

Altro obiettivo dei club di Serie A è avviare un confronto con il Governo per posticipare il versamento dei contributi non solo di gennaio e febbraio ma anche di marzo e aprile.

Il futuro del mondo del calcio è tutt’ altro che roseo e le società, per una “boccata d’ ossigeno” guardano ai fondi e ad un consistente taglio alle spese per una maggiore sostenibilità.