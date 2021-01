Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha così commentato la sconfitta del Milan contro la Juventus: “Mancando certi giocatori, la rosa del Milan non è forte e adeguata per lottare in queste posizioni della classifica. La gara l’hanno decisa i cambi e un giocatore che ha fatto la differenza come Chiesa. E lì abbiamo visto che uno come Theo, in questi casi, va in difficoltà”.