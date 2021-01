Sky – Continua la trattativa per Simakan. Non tramonta Kabak come alternativa

Come appena riportato da Gianluca Di Marzio durante il programma Sky, “Calciomercato – l’ originale”, il Milan per la difesa ha un solo obiettivo, Mohamed Simakan. La dirigenza rossonero ha alzato l’ offerta a 15 milioni più bonus. Lo Strasburgo non scende dalla richiesta di 20 milioni ma si continua a trattare. Kabak resta il piano B ma non è stata fatta nessuna offerta. La sensazione è che la trattativa per Simakan sia quella principale e che possa sbloccarsi da un momento all’ altro forte del gradimento e della voglia del calciatore a vestire la maglia rossonera.