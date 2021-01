Brutte notizie per il Milan. All’indisponibilità di Calhanoglu per Covid, nel ruolo di trequartista si aggiunge l’infortunio rimediato nella partita di ieri da Brahim Diaz. Altro problema per Pioli, che dovrà trovare una soluzione alternativa da posizionare dietro Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, tra le ipotesi c’è anche Daniel Maldini. Le alternative sono Rafael Leao e Mario Mandzukic.