Sky – Di Marzio: “Tomori è stato bloccato dal Milan. Attaccante? Non è escluso”

Nel corso del programma su Sky Sport, “Calciomercato – l’ originale”, Gianluca Di Marzio parla del possibile acquisto del difensore del Chelsea, Tomori. Dopo la notizia dell’ infortunio di Simakan, i dirigenti rossoneri stanno provando ad andare su un piano B. Queste le sue parole: “Ieri il Milan aveva avuto garanzie dall’entourage di Simakan sulle condizioni del giocatore, questa mattina ha fatto degli esami approfonditi e dovrà stare fermo un paio di mesi, forse anche tre. I rossoneri devono decidere se aspettare il francese o andare su Tomori del Chelsea, già bloccato”.

Capitolo attaccante non ancora chiuso. Sempre secondo Di Marzio, il Milan non avrebbe ancora deciso se acquistare o meno un altro attaccante. Tutto dipenderà dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Le valutazioni in corso non hanno portato ad una scelta, se un attaccante esperto o una giovane promessa. Piace sempre Scamacca che però costa tanto ed è anche nel mirino della Juventus.