Come riferisce Gianluca Di Marzio in apertura del programma su Sky Sport “Calciomercato – l’ originale”, domani potrebbe essere una giornata molto importante per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Atteso a Milano il suo agente Gordon Stipic per un incontro con la dirigenza. Si cercherà di limare la distanza tra richiesta e offerta ma la sensazione è che si vada verso il rinnovo