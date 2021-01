Sky – Kessié: “Oggi contavano solo i 3 punti. Andiamo avanti pensando solo a noi stessi”

“Oggi era una partita importante per noi. Fuori casa è molto dura, soprattutto contro una squadra come il Bologna non molla mai. Oggi il gioco non contava, contavano solo i 3 punti.

Calo dell’ultima settimana? Non eravamo preoccupati per un calo, la stagione è così, possono esserci partite difficili. Abbiamo perso, ma oggi abbiamo rialzato la testa e questo è l’importante.

I rigori? Sono più importanti per l’attaccante, perchè quando segna sta bene. Ibrahimovic ha battuto il primo, poi sul secondo mi ha dato lui il pallone. In allenamento? Ne calciamo pochi, calcia chi ha voglia. Il rigorista è Ibra, dipende da lui se tirare o se passarmi la palla.

Come li tiro? Guardo il portiere fino all’ultimo, se appoggia il piede destor o quello sinistro e in base a quello so dove calciare.

Chi temo di più per lo scudetto? Tutti quelli che ci inseguono sono in lotta: Juve, Inter, Atalanta e anche la Roma. Noi pensiamo a noi stessi, andiamo partita per partita e non pensiamo agli altri. Pensare ai concorrenti ti mette addosso una pressione negativa, quindi pensiamo a noi.

Sentiremo un po’ di pressione in Europa League? Siamo il Milan, noi scendiamo in campo sempre per vincere. E ringraziamo il mister che ci dice sempre cosa fare in campo, noi facciamo quello che ci chiede e sta funzionando.”