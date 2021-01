Sky – Leão: “Siamo il Milan, entriamo in campo per vincere”

Grande protagonista oggi, Rafael Leão è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna-Milan:

“Penso che il primo tempo abbiamo avuto la giusta intensità, poi abbiamo mollato un po’ ma in queste partite bisogna soffrire.

Chi tira i rigori dalla prossima partita? Abbiamo tiratori di qualità, Theo, Kessié, Ibra anche se oggi ha sbagliato. L’importante è segnare”.

Scudetto? Siamo il Milan, giochiamo sempre vincere. Adesso pensiamo alla prossima partita e cerchiamo di restare in alto.

Cantare? È un hobby, ma la prima cosa per me è sempre il calcio. Rimane la cosa più importante, poi quando ho tempo libero canto. Però adesso non canto niente (ride ndr.)”.