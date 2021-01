Sky – Massara: “Vogliamo competere su tutti i fronti. La lotta per la Champions sarà dura”

Le parole di Frederic Massara a Sky Sport nel pre-partita di Milan-Atalanta:

“Dopo questo mercato, il Milan crede nello scudetto? Il Milan vuole competere su tutti i fronti e in una stagione come questa, dove bisogna considerare le variabili infortuni e covid, vogliamo essere pronti in tutte le competizioni.

Arriva un vice Theo? In questo momento, credo che le entrate siano terminate. Mancano ancora dieci giorni alla fine del mercato, vediamo, ma è improbabile che arrivino altri acquisti.

Il diritto di riscatto su Tomori? Si cerca sempre di avere il diritto in queste trattative, per eventualmente riscattare i giocatori, a volte purtroppo non è possibile. Per Tomori abbiamo dovuto un po’ combattere ma lo abbiamo ottenuto. È un giocatore che può aiutarci molto e ha caratteristiche diverse dai difensori che abbiamo in organico.

Quali sono queste caratteristiche? Possiede una velocità e un’aggressività più spiccate rispetto agli altri nostri difensori, ma ovviamente siamo molto contenti di tutti loro.

È un mercato per vincere subito? È un mercato per cercare di essere competitivi in tutte le partite. Purtroppo, tra infortuni e covid, abbiamo fronteggiato grandissime emergenze che il mister ha gestito bene ma che ci hanno preoccupato. Un organico più completo oggi ci rassicura, ma il campionato è molto equilibrato e la lotta per la Champions League sarà dura fino alla fine.“