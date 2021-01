Hakan Calhanoglu non raggiungerà i compagni di squadra nella trasferta di Bologna. A riportarlo è stata la redazione di Sky Sport, la quale ha specificato che il centrocampista turco rimarrà a Milano per recuperare dal lungo stop dovuto al Coronavirus, che l’ha tenuto lontano dai campi per ben quindici giorni. A breve, inoltre, dovrebbero arrivare anche i referti medici, in particolare quelli dell’elettrocardiogramma.