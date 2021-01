SKY – Piccolo problema al piede per Leao: i dettagli

Secondo quanto riporta Sky, Rafael Leao sarebbe alle prese con un problema al piede: ecco tutti i dettagli.

PROBLEMA ALL’ALLUCE PER LEAO

La partita di ieri sera ha causato piccoli problemi fisici sia a Tonali che a Brahim Diaz; il primo difficilmente sarà disponibile per la gara di Coppa Italia e si punta dunque a recuperarlo a pieno per la sfida con il Cagliari. Per quanto riguarda lo spagnolo, come riporta Sky, la caviglia è ancora un po’ gonfia, ma dovrebbe essere disponibile per la gara col Toro. Va però aggiunto alla lista anche Rafael Leao, che ha accusato un problema all’alluce. Il portoghese, squalificato, non sarà a prescindere a disposizione per la gara di campionato con il Cagliari, ma con Ibra non ancora in condizione è possibile che possa stringere i denti e giocare in Coppa Italia.