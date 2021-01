Sky – Problema alla caviglia per Mandzukic: condizioni da valutare

Condizioni da valutare per Mario Mandzukic in vista del match di domani sera contro l’Inter in Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante croato avrebbe evidenziato un leggero problema alla caviglia. Ecco le sue parole:

“Mandzukic partirà dalla panchina, sia perché ha un piccolo problema alla caviglia e sia perché in generale non avrebbe avuto forse neanche 45 minuti nelle gambe. Arriva da un anno di inattività dal punto di vista del campo e quindi avrà bisogno, soprattutto perché è un giocatore che spende tanto, di una condizione atletica adeguata per essere all’altezza di quello che ha sempre dimostrato qui in Italia”.